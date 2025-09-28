Avanza favorablemente campaña de frío en Unión de Reyes

La campaña de siembra de frío en este municipio avanza favorablemente, con un 93 por ciento de cumplimiento del plan previsto para septiembre, así lo confirmó Javier Torrecilla Alonso, director de la Empresa Agroindustrial municipal, quien destacó el esfuerzo de las unidades productivas a pesar de la escasez de insumos y limitaciones técnicas.

El plan de este mes contempla 901 hectáreas, de las cuales solo una base productiva presenta dificultades organizativas. El resto de las entidades mantiene un ritmo estable, con énfasis en la siembra de tomate y frijol, mientras que el plátano registra atrasos debido a las altas exigencias de riego y a la inestabilidad del servicio electroenergético.

Uno de los principales retos identificados es la inestabilidad en el suministro de combustible, recurso indispensable para las labores mecanizadas que abarcan el 75 por de las siembras. Ante esta situación se fomenta como alternativa el uso de la tracción animal.

La campaña de frío en Unión de Reyes comprende un total de cinco mil 335 hectáreas, distribuidas en mil 707 de frijol, 700 de tomate, 700 de yuca y alrededor de 600 de frutales, además de otros cultivos rústicos como malanga y boniato. Según las autoridades, el territorio mantiene perspectivas favorables de cumplimiento en los plazos previstos.