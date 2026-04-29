Recuerdan a los mártires del asalto al Cuartel Goicuría

El pueblo de Matanzas rindió homenaje a los mártires caídos en el asalto al Cuartel Domingo Goicuría en ocasión del aniversario 70 del hecho.

Justo a las 12 del día de este 29 de abril, cientos de alumnos del hoy centro escolar reeditaron el asalto y colocaron una ofrenda floral a los caídos en el suceso.

Uno de los pioneros del Centro Escolar, Marcelo Cáceres Navarro, rememoró el hecho y el ejemplo de Reynold García y sus compañeros, y dijo que gracias a aquellos valerosos jóvenes hoy el cuartel es una escuela donde ellos cada día reciben sus clases.

Las palabras centrales las pronunció la miembro del Buró municipal del Partido, Daimaris Amaro Samé, quien resaltó el significado del asalto al Cuartel Goicuría en la historia de Cuba.

Sobre las 12 y 30 de la tarde de aquel 29 de abril de 1956, el primer camión con los revolucionarios cruzó la posta militar número seis y penetró en el precinto militar. Le seguía un segundo camión, y tras su entrada la guarnición inició un tiroteo respondido por algunos asaltantes.

El factor sorpresa falló y el tiroteo duró entre 15 y 20 minutos. En este hecho perdieron la vida 15 combatientes, entre ellos el líder de la acción, Reynold García García.

Los revolucionarios quedaron abandonados en la barriada de Versalles, y una feroz persecución de la policía y el ansia de sangre conllevó al asesinato de los sobrevivientes. (ALH)

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