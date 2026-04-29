El colectivo de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas recibió la condición de Vanguardia Nacional por la producción de energía eléctrica y la estabilidad en el sistema, pese al déficit de generación que vive el país.

La bandera que los acredita como Vanguardia Nacional la entregaron miembros del Secretariado Nacional del Sindicato de Trabajadores de Energía y Minas y el Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba en Matanzas, Osmar Ramírez Ramírez al consejo de dirección de la Empresa, encabezado por su director el ingeniero Román Pérez Castañeda.

«En la industria se han identificado dos grandes objetivos, uno mantener la planta generando porque el país lo necesita y el otro, prepararnos para un mantenimiento capital. Sí hace falta el mantenimiento capital para mejorar los indicadores y las condiciones de los equipos que hoy tienen incidencia, pero en lo que nos preparamos seguimos aportando al país», significó el director.

La Central Antonio Guiteras de Matanzas obtiene por sexta ocasión la condición de Vanguardia Nacional desde su fundación en la década de 1980.

En estos momentos el colectivo se enfrasca en la adquisición de suministros para el mantenimiento capital que debe iniciar a finales de este 2026.

El mantenimiento general disminuirá el sobreconsumo de agua, permitirá generar de forma estable 300 megawatts hora. Castañeda aclaró que están tratando de adquirir una planta que permitirá desmineralizar el agua de mar para emplearla en el proceso industrial.

La CTE Antonio Guiteras entregó más de 160 mil Gigawatt al sistema nacional y generó la mayor parte del año 2025 lo que la avala como la de mayor estabilidad y eficiencia del país.

En la provincia del Sindicato de Energía y Minas reciben la condición de Vanguardia Nacional la Empresa de Petróleo del Centro y Energás Varadero.

La entrega de la bandera ocurre como parte de las actividades previas al Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

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