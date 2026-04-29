Pasión por las plantas en Julián Acuña Galé

Julián Acuña Galé fue un botánico cubano que se destacó por las investigaciones que realizó acerca de la flora económica cubana.

Desde hace décadas la Sociedad Cubana de Botánica reconoció el día 27 de febrero como “Día del Botánico Cubano”. Esa celebración tomó como referente el nacimiento del Ingeniero Julián Baldomero Acuña Galé, destacada personalidad de la ciencia cubana, en particular de la botánica y la agronomía, a las que hizo aportes sustanciales. Sin embargo, en 2016, los investigadores espirituanos Lisset María Pérez Rodríguez y Julio Pavel García-Lahera, después de una intensa búsqueda, demostraron que tal acontecimiento ocurrió realmente en otra fecha.

Así quedó recogido en el artículo “Esclarecimiento sobre la fecha de nacimiento de Julián B. Acuña Galé”, que ambos publicaron ese año en la Revista del Jardín Botánico Nacional. En esta indagación se demostró que el destacado botánico no nació el 27 de febrero, como algunos sostenían, ni tampoco el 27 de noviembre, según otras fuentes, sino el 30 de abril de 1900. Así lo declaró su padre ante un juez de la ciudad de Camagüey el 5 de noviembre de 1918.

La vida de un sabio

Julián Baldomero Acuña Galé nació y creció en una familia campesina. Conoció de forma directa la situación del campo cubano en su época y desde pequeño debió trabajar la tierra junto a su padre y hermanos. Esto provocó que su primera educación fuese irregular debido a que no asistió a la escuela y fue su madre quien lo enseñó a leer. El vínculo con la naturaleza moldeó buena parte de su personalidad. Así lo reconoció años después:

“Desde nuestra niñez fuimos hacia la naturaleza obedeciendo un impulso espontáneo, por simple atracción hacia los fenómenos naturales, no significando sacrificio afrontar las dificultades que implicaría añadir una observación o experiencia más”. (…) “A los 14 años ya nos eran familiares todas las plantas que fueron conocidas con nombres vulgares (…) así como la fauna y minerales de la zona, colectando allí nuestras primeras plantas desconocidas para que fueran identificadas por el Dr. Roig a través del Padre Borrás”.

Gracias al sacrificio y apoyo familiar ingresó a los 18 años en la Granja Escuela Agrícola de Camagüey, para formarse como técnico agrícola. Allí se destacó en el estudio de los insectos de interés económico, sobre los cuales preparó una colección muy completa. Por su dedicación el director del centro, doctor Roberto Luaces, lo recomendó a otros profesores una vez se graduó en 1920.

Una vez graduado comenzó a trabajar en la Estación Experimental Agronómica de Santiago de las Vegas, en La Habana. Allí comenzó como alumno ayudante en 1921, dicha Institución, bajo la dirección del doctor Stephen C. Bruner. En 1923 matriculó en la Escuela de Ingeniería Agronómica y Azucarera, de la Universidad de La Habana, carrera que concluyó en 1930. Dos años más tarde realizó una estancia académica en el New York Botanical Garden, de Estados Unidos. También en 1932 recibió el encargo de dirigir el Departamento de Botánica de la Estación Experimental de Santiago de las Vegas. Además, fue director de esta institución entre los 1934 y 1936, aunque lo fue en otras ocasiones de forma provisional. Se desempeñó como asesor del Banco Agrícola e Industrial de Cuba, y de numerosas comisiones nacionales y privadas.

Julián Acuña Galé realizó numerosas investigaciones botánicas, que incluyeron trabajos taxonómicos. Se dedicó, sobre todo, a la botánica económica, que dirigió a la solución de problemas que afectaban los principales cultivos de la agricultura cubana. Estudió especies con posibilidades de ser aprovechadas económicamente, como el kenaf y el ramié para la producción de fibras. Estudió la raya blanca del arroz y la introducción de plantas forrajeras para el mejoramiento de la ganadería.

Con sus colectas y descubrimientos enriqueció el Herbario del Departamento de Botánica de la Estación Experimental de Santiago de las Vegas, donde se ubiló en 1970. Realizó varias expediciones a lugares significativos de Cuba, como el Pico Turquino, el Pan de Guajaibón y el Pico Potrerillo. Determinó 71 especies nuevas de insectos cubanos, una de lagartija y una de moluscos. Mantuvo estrechas relaciones de trabajo con el sabio botánico Juan Tomás Roig.

En la Revista de Agricultura, Comercio y Trabajo dio a conocer el trabajo “Jardín Botánico de Harvard, en el Central Soledad” (1932). Sobre “Especies y variedades de café cultivados en Cuba” (1940) apareció un trabajo suyo en Boletín del Instituto de Estabilización del Café. De la “Fruta Bomba o Papaya” (1940), escribió en la Revista de Agricultura. También fue autor de “El problema forestal cubano” (1944) y “Situación del cultivo de la caña brava en Cuba” (1944), en la Revista de Agricultura y Ganadería. Acerca de uno de los principales cultivos de Cuba dio a conocer dos trabajos en la revista Agrotecnia: “Arroz. Variedades. Su obtención y función de éstas en la producción” (1956) y “Algunas razones a favor del uso de la rotación en el cultivo del arroz” (1957).

En la Revista de Leprología, Dermatología y Sifilografía publicó “Las flacourciáceas cubanas. Investigaciones acerca de la posibilidad de utilizar los aceites extraídos de las especies cubanas en el tratamiento de la lepra” (1944). Acerca de su maestro y gran amigo escribió “Datos biográficos de Juan Tomás Roig y Mesa” (1947), que apareció en las páginas de la Revista de la Sociedad Cubana de Botánica. Fue autor de los folletos Catálogo descriptivo de las orquídeas cubanas (1938), Estudio económico social del municipio de Baracoa (1952), con Ramón Díaz Barreto; Plantas melíferas de Cuba (1970) y Plantas indeseables en los cultivos cubanos (1972).

Julián Acuña Galé falleció de forma inesperada el 24 de julio de 1973, durante un viaje de tránsito por México. El Jardín Botánico de Camagüey lleva su nombre y también esta personalidad denomina el más alto galardón que otorga la Sociedad Cubana de Botánica. (ALH)

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