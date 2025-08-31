Matanzas

Apoyan matanceros al pueblo venezolano

Por Leydis Daylis Martínez Ramos 0 Comentario #Matanzas #Solidaridad #Transporte #Venezuela

El pueblo de Matanzas reafirmó su apoyo solidario a la República Bolivariana de Venezuela, durante un acto efectuado en la Delegación Provincial de Transporte.

La cita reunió a trabajadores, estudiantes y representantes de diversos sectores, unidos en la defensa de la paz y la soberanía de la nación sudamericana.

El miembro del Buró Político del Comité Provincial del Partido, Ramón Gómez Medina, la diputada a la Asamblea Nacional y Gobernadora de la provincia, Marieta Poey Zamora, así como otras autoridades políticas y de masas presidieron la jornada.

En el acto, se alzaron voces de denuncia contra intentos de socavar la estabilidad del pueblo venezolano. Como símbolo de esperanza y compromiso se presentó el proyecto Maravillas de la Infancia.

La jornada concluyó con el testimonio de la estudiante venezolana Shalón Arévalos Rodríguez, alumna de cuarto año de la especialidad de Ginecología en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, quien expresó el agradecimiento de Venezuela al apoyo solidario de Cuba. (ALH)

By Leydis Daylis Martínez Ramos

