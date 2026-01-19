Analizan trabajadores Plan de la Economía y el Presupuesto

Por el sector azucarero comenzó en Matanzas la presentación, discusión y análisis del Plan de la Economía y el Presupuesto 2026, considerado uno de los procesos políticos de mayor relevancia en los colectivos laborales, espacios concebidos para asegurar el cumplimiento de las cifras y lograr el compromiso de quienes transforman la materia prima.

Así lo expresó a Radio 26 Ariannis Rodríguez, a cargo de la esfera de Asuntos Económicos en el Secretariado del Comité provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), quien adelantó que las decenas de asambleas de presentación acontecerán en los 13 municipios hasta el 15 de marzo, fecha escogida en el país para poner fin a estos encuentros.

Refirió lo estratégico de iniciar por Azcuba, atendiendo a la proximidad de la zafra en una provincia con un plan de azúcar de 13 mil 503 toneladas, todas la cuales solo corresponden a la empresa agroindustria Jesús Rabí Sablón Moreno, el único que molerá en la campaña 2025-2026.

Luego de presentar el punto en la reunión mensual del Secretariado de la CTC, varias intervenciones insistieron en el rol de los directores como los principales responsables de este proceso, lo que no niega la misión de los sindicatos, en especial en la base, donde se concreta el hecho productivo.

Rodríguez reflexionó sobre los debates que deben caracterizar las asambleas, en un momento donde una provincia como esta debe aprovechar al máximo las capacidades industriales, fortalecer la elaboración, conducción y control de los balances territoriales de alimentos, aportar a los destinos prioritarios, desde la integración entre todos los actores económicos, con encadenamientos efectivos para asegurar el cumplimiento del plan de exportaciones y mejorar la captación de los ingresos.

Durante el Sexto Período Ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, correspondiente a su X Legislatura, el titular del Ministerio de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vásquez, afirmó que el Plan de la Economía para el 2026 es posible en las condiciones del país y el escenario internacional actual. (ALH)

