Agua turbia

La calidad del agua en la fuente de abasto de Bello, una de las principales de la ciudad de Matanzas, se encuentra afectada por una contaminación originada por el vertimiento de cachaza en el central Boris Luis Santa Coloma de Madruga.

Dice un viejo proverbio que “agua que no ha de beber déjala correr”. Esto han hecho los vecinos de varios barrios de Matanzas, desde el lunes último, ante la alerta por una posible contaminación del líquido.

La tranquilidad de las pródigas, cristalinas y ricas aguas superficiales del campo de pozos de Bello, uno de los principales que abastece a la urbe, se rompió y afecta hoy a cientos de matanceros.

En Versalles comentan que algunos vecinos sintieron “mal olor en el agua de la red de Acueducto y observaron variaciones en el color del líquido”. En tanto, ya en el Centro de Rebombeo del Naranjal, los especialistas apreciaron síntomas de que “algo no estaba bien con el líquido” proveniente de los campos de pozo de Bello. Ante la incertidumbre detuvieron el bombeo, explica el Delegado del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Matanzas, Antonio Hernández Martínez.

Agua que no has de beber

A partir de lo sucedido, especialistas del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Matanzas tomaron muestra del agua en la propia fuente de abasto, ubicada a poco más de 20 kilómetros de la urbe, y en el Centro de Rembombeo del Narajal. El martes 4 de febrero estuvieron los resultados de los análisis físicos químicos y bacteriológicos.

El director del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, doctor Andrés Lamas Acevedo, refiere que a partir de la opinión de la población y de los muestreos al agua, los técnicos percibieron la fetidez y una turbiedad “no acostumbrada en el agua de Matanzas”, que es un agua de mucha calidad del país a partir de las fuentes subterráneas.

“Se hace un estudio del coli fecal y coli total, es decir es un muestreo que se hace bacteriológico y te da la idea si está o no contaminada desde el punto de vista biológico y es el caso. Hay contaminación por coli totales y eso paraliza prontamente el bombeo y se hizo incluso tempranamente porque se hizo el día anterior al tener el resultado del muestreo por la el olor y la turbiedad que tenía el agua.»

Esto trajo consigo la afectación a 40 mil habitantes de las barriadas de Matanzas Este y Oeste, Centro Histórico de la urbe, Versalles, Zona Industrial y el Naranjal. Un tema que se complejizó por las prolongadas afectaciones eléctricas que impidieron el bombeo de otros pozos como La Julia, San Juan y Ecil.

Bello resulta una de las fuentes de abastos esenciales para esta urbe, al garantizar 600 litros por segundos, enviados al Centro de Rebombeo del Natranjal, donde además llega en menos cuantía el líquido proveniente de los pozos ubicados en La Julia, San Juan y el Ecil.

“Hemos tenido que multiplicarnos con los equipos que tenemos como son los pozos de San Juan, La Julia y el Ecil para darle agua a un nivel de la ciudad y asegurar el agua de la termoeléctrica de Matanzas que no es suficiente.»

«Tenemos alrededor de 40 pipas movilizadas de la provincia, Aguas del Oeste, Mayabeque y de Ciudad de La Habana asegurando. Es muy difícil son muchas personas. El total de personas son 70 mil. Hay afectados unos 40 mil. De un grado a otro y estamos tratando de llegar a todos los que podamos”, precisa el director de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado, Guillermo Cue Lugo.

Desde el lunes último el país desembolsa cientos de litros de petróleo en medio de la crisis energética, para llevar el preciado líquido a los barrios de la urbe. La distribución la realizan en coordinación con los delegados y el gobierno territorial. En ella participan inspectores de la Dirección Provincial de Transporte para evitar que el agua y las pipas cojan otro camino que no sea el de la comunidad.

El cántaro y la fuente

«Tanto da el cántaro a la fuente, hasta que la rompe”. Ojalá no ocurra esto con las aguas subterráneas de los Campo de pozos de Bello y el río próximo a ella, el Caña, uno de los afluentes del antológico San Juan. Ambos arrastraron los residuos del central Boris Luis Santa Coloma, de Madruga, el cual se encuentra en plena zafra.

Este asunto tampoco es nuevo. Los directivos de Recursos Hidráulicos de Matanzas, comentan, que casi todos los años cuando arranca la zafra o en algún momento de ella ocurre el hecho, en menor o mayor cuantía.

En busca de posibles respuestas ante las consecuencias palpables, un equipo de TV Yumurí se trasladó hasta el central para entrevistar a los directivos. Y aunque prometieron atendernos la secretaria, muy amable, nos dijo : “ El Director los va a atender pero en estos momentos está reunido”. Pasó una hora y debimos regresar a Matanzas para informar de lo sucedido, sin las respuestas tan necesarias de cuanto hacían para mitigar el daño medio ambiental.

Una comisión de las delegaciones provinciales del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) de las provincias de Mayabeque y Matanzas, recorrían la industria, chequeaban el estado de la furnia a donde vertieron cachaza, la cual demostraron llegó al arroyo Pata de Gallina que se comunica con las aguas subterráneas y los pozos de Bello y de donde beben cientos de matanceros.

La Subdelegada del Citma en Mayabque, Yailenis Quintana Moreno, explica que aunque investigan el asunto sí determinaron las causas:

Varias acciones realizaron los trabajadores del central, la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico y el Citma para mitigar el posible daño ambiental, disminuir la contaminación a la fuente de Bello y para que los matanceros puedan tener agua de nuevo en sus hogares por las tuberías en el menor tiempo posible.´

La industria ya no vierte al arroyo y adoptan medidas, según la especialista, para que ese flujo de agua que está llegando a Matanzas se ralentice y sea menos. En tanto, evalúan la magnitud de los posibles daños al entorno.

La última gota

El Director de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Matanzas sostiene que por su parte realizan varias acciones para disminuir la contaminación. En la estación arrancaron el bombeo y vierten el agua cercana al lugar para limpiarla. De los cinco pozos, cuatro fueron los afectados. El resto de las fuentes de la ciudad no presentan problemas y desde ellas bombean, en la medida de que la presión y la capacidad lo permitan, un nivel del líquido para disminuir la falta del mismo.

En un recorrido por el lugar se notan mejores condiciones aunque persiste cierta fetidez. El rio Caña vuelve con su verde característico y las piedras del fondo comienzan a despojarse de una tela incrustada similar a la cachaza pero queda la espuma en la superficie.

Al Instituto Nacional enviaron muestras del agua para los análisis físicos químicos y bacteriológicos. En el caso de los primeros, sostiene el doctor Lamas, solo un parámetro no cumple con lo establecido.” Estamos esperando el bacteriológico para el lunes. Hasta que no tengamos seguridad total que el agua es de calidad no podemos bombear a la población.”