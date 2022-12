Iliana Afá Solono, 45 años educando y dando amor

Iliana Afá Solono llega a la Escuela provincial Pedagógica de Matanzas René Fraga Moreno cada mañana con el ánimo del primer día.

Su vocación se inició al unirse en el año 1972 al antiguo Movimiento Guerrilleros por la Enseñanza. A partir de ese momento se incorporó a la escuela Camilo Cienfuegos, lugar donde se formaban los jóvenes para el magisterio.

«En esa institución me mantuve tres años, hasta que en 1975 me incorporé a la escuela Roberto Coco Peredo, la entidad formadora de maestros ubicada en el municipio de Colón. Me gradué en el año 76, y comienza así mi carrera profesional.»