¿Qué dijo el Ministro de Energía y Minas en comparecencia especial?

El Ministro de Energía y Minas de la República de Cuba, Vicente de La O Levy, apuntó diferentes aspectos relevantes sobre la generación eléctrica en comparecencia especial.

Levy informó que quedaron agotados las 100 mil toneladas de combustibles recibidos por el buque ruso. El país opera sólo con los sistemas fotovoltaicos y las termoeléctricas, sin capacidad en los emplazamientos de generación distribuida.

El mantenimiento de las termoeléctricas tensa la situación actual, en medio de procesos complejos dentro de unidades térmicas muy antiguas.

Más de 1300 MW de energía renovable están instalados hoy en el país. En fase final se encuentran los sistemas de baterías de los parques, que permitirán una mejor regulación del sistema.

El Sistema Electronergético Nacional no está diseñado para dar apagones, y su distribución continúa según la disponibilidad de generación. Ninguna provincia es igual a otra, con diferentes circuitos y consumos. Más de 600 circuitos se protegen a diario en el país, los que consumen cerca de 800MW.

Los volúmenes de consumo para la generación distribuida se manejan en millones de toneladas. Si bien ha crecido la producción de gas acompañante y crudo nacional, en detrimento del diesel y el fuil oil, con los que no cuenta hoy el país.

Cuba apuesta por alternativas energéticas desde la sostenibilidad en municipios y territorio, como los biodigestores, molinos de viento, recursos hidráulicos y biomasa forestal. Funerarias, hogares maternos y de ancianos cuentan en todo el país con un respaldo mínimo.

La transición energética es un tema priorizado por la máxima dirección del país, y constituye el camino a la soberanía. El equipamiento técnico del Parque eólico Herradura 1 está completo. Como propósito está cerrar el año actual en un 15% de contribución de la energía renovable al SEN.

El Estado mantiene abierta la opción de compra de combustibles, a través de negociaciones en contextos y precios totalmente diferentes. La geopolítica mundial influye en el alza de los precios. Las sanciones y aranceles impuestas por el gobierno estadounidense complejizan las gestiones de búsqueda.

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