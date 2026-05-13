China reiteró hoy su rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba y exigió el levantamiento inmediato de las sanciones unilaterales contra la isla.

El portavoz del Departamento de Enlace Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China, Hu Zhaoming, afirmó que las medidas coercitivas estadounidenses provocaron “profundos sufrimientos” al pueblo cubano durante más de seis décadas.

Hu subrayó que Beijing respalda firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y seguridad.

El funcionario también expresó la oposición china a “las interferencias irrazonables de fuerzas externas” y a cualquier acción que prive al pueblo cubano de su derecho al desarrollo.

Asimismo, instó a Washington a escuchar “los llamados justos de la comunidad internacional” y poner fin al bloqueo y a todas las formas de coerción contra la nación caribeña.

El vocero señaló además que Estados Unidos debe contribuir más a la paz y estabilidad regionales. En respuesta a estas declaraciones, el embajador cubano en China, Alberto Blanco, agradeció la posición del Partido Comunista de China frente al bloqueo estadounidense.

El diplomático destacó que el respaldo constante de Beijing refleja “la fortaleza de los lazos de amistad” entre ambos países.

La Asamblea General de la ONU ha aprobado durante más de 30 años consecutivos resoluciones que demandan el fin del bloqueo contra Cuba, política rechazada ampliamente por la comunidad internacional.

Prensa Latina

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