La XV edición del Coloquio y Festival Nicolás Guillén que organiza la Fundación que lleva el nombre del reconocido Poeta Nacional transcurrirá desde hoy en la sala Villena, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).

Durante dos jornadas se debatirá sobre el legado de la obra poética del intelectual; comenzando hoy por la oportunidad de dialogar sobre la relación de Fidel Castro Ruz (1926-2016) con las artes, el pensamiento y la cultura; mientras presentaciones de libros, ponencias sobre el tema y enjundiosos debates conducirán el coloquio y su interés en abordar otras zonas de su legado.

Canta el sinsonte en el Turquino, dedicado al líder, y moderado por Dr. Fabio Fernández, es el nombre de un panel que precederá las ponencias Fidel Castro y la política antirracista de la Revolución cubana, y El silencio del altar y la voz del Comandante: Diálogos entre la Iglesia y Fidel en la Cuba revolucionaria, de los estudiantes Keila Cancio Pérez y Carlos Jesús Alfonso Oliva, respectivamente, ambos de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana.

Para este jueves, el programa del evento volverá su mirada a la obra de Nicolás Guillén (1902-1989) y serán presentados algunos de sus títulos más reconocidos; entre los cuales se inserta Sóngoro cosongo, distinguido entre la crítica por la manera en que expresó a través de la poesía temas y nociones de la identidad, la cultura y la historia de los cubanos.

El libro Sóngoro Cosongo y sones escogidos, perteneciente a la colección Hispanocubana de la editorial La Moderna Poesía, del Centro Educativo Español de La Habana, será introducido por Federico Severino, director de esta institución.

Se abundará, asimismo, en por qué con la publicación de Sóngoro Cosongo (1931), Guillén se consolidó en el ámbito lírico cubano y a nivel continental, además de poner de manifiesto el interés del camagüeyano por otras visiones de la poesía y la creación literaria.

Uno de los platos fuertes de la segunda y última jornada del certamen, comprenderá la presentación a las 11:30 a.m. del título Buenos días Fidel, a cargo del Dr. Nicolás Hernández Guillén, presidente de la Fundación Nicolás Guillén.

La nueva entrega del Coloquio y Festival concluirá el propio jueves con un espectáculo del Conjunto Folclórico Nacional de Cuba, una de las compañías más importantes para las artes escénicas en la isla, heredera de un valioso legado que la hace acreedora de reconocimientos y un público fiel; presentación que tendrá lugar en la sede de la agrupación, sita en calle 4, entre Calzada y 5ta, Vedado.

Rubén Ricardo Infante/ ACN

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