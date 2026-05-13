Realizan acto provincial en Jovellanos por el 65 aniversario de la ANAP

El municipio de Jovellanos fue sede este miércoles del acto provincial en saludo al 65 aniversario de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), conmemoración que cada 17 de mayo rinde homenaje a los sueños, sacrificios y victorias de los hombres y mujeres del campo cubano.

La ceremonia contó con la presencia de Mario Felipe Sabines Lorenzo, diputado a la Asamblea Nacional y primer Secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba; Marieta Caridad Poey Zamora, diputada a la Asamblea Nacional y Gobernadora de Matanzas; y Osvel Pérez Gerardo, miembro del Buró Nacional de la ANAP. También asistieron dirigentes locales, cooperativistas, campesinos y una amplia representación del pueblo jovellanense.

Durante el acto, varias cooperativas y campesinos recibieron la Condición de Vanguardia Provincial y Nacional, mientras que los municipios de Calimete, Perico y Matanzas fueron reconocidos como Destacados. Jovellanos, anfitrión de la jornada, se alzó con el premio mayor al resultar ganador de las actividades centrales de la conmemoración, además de obtener la condición de Vanguardia Nacional.

El joven campesino Maykel Pérez Solano intervino en nombre de las nuevas generaciones del campesinado matancero, reafirmando el compromiso de continuar la obra de quienes han defendido la producción agrícola y la soberanía alimentaria del país.

En nombre del pueblo matancero, la Dirección del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno Provincial entregaron un Reconocimiento a la ANAP Provincial, gesto que simboliza el respaldo institucional y popular a la labor de los agricultores pequeños en el desarrollo económico y social de la provincia.

Miladis Monzón Álvarez, presidenta provincial de la ANAP en Matanzas, destacó el compromiso del campesinado con el progreso de la nación. Asimismo, expresó el rechazo a las medidas coercitivas impuestas por el gobierno de Estados Unidos, subrayando la voluntad de los agricultores de seguir trabajando por el bienestar del pueblo cubano.

Este acto en Jovellanos no solo celebró seis décadas y media de la ANAP, sino que también reafirmó la vigencia de los valores de unidad, resistencia y compromiso que caracterizan al campesinado cubano.

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