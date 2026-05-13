Nuevos servicios en el Hospital de Cárdenas

El Hospital General Docente de Cárdenas Julio Aristegui Villamil inauguró las Consultas de Neumología y el Centro Oftalmológico con cuatro consultas: Urgencia Oftalmológica, Campo Visual, Optometría y Láser de Retina.

La apertura de estos servicios fortalece la preparación de la institución, y permitirá a pacientes cardenenses y de zonas cercanas recibir un tratamiento de calidad técnica y profesional.

La Consulta de Neumología garantiza una atención oportuna frente a enfermedades respiratorias.

El recién inaugurado centro Oftalmológico cuenta con un Láser de Retina Moderno, el más avanzado disponible en el mercado.

La inauguración de las instalaciones fue posible gracias a la colaboración de Adriano Solidarie, cuyo apoyo desinteresado demostró su compromiso con la salud y bienestar humanos pero encima de cualquier motivación material.

El Hospital General Docente de Cárdenas Julio Aristegui Villamil dio un paso decisivo en la ampliación de su cobertura médica. La Consulta de Neumología y el Centro Oftalmológico representan un sueño hecho realidad para el centro médico, y traerán grandes beneficios para la población.

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