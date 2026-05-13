Cuba: hacia una política migratoria más inclusiva y moderna

Hoy, Cuba reafirma su voluntad de modernización. La participación de todos los cubanos, sin importar su lugar de residencia, es vital para preservar la soberanía nacional.

El Gobierno de la República de Cuba ha dado un paso trascendental en la actualización de su ordenamiento jurídico con la publicación oficial de las nuevas Leyes de Migración, Extranjería y Ciudadanía, junto a sus respectivos reglamentos. Este proceso, fruto de una consulta integral que involucró a 37 organismos, busca adecuar la normativa nacional a las dinámicas globales de movilidad humana y fortalecer los lazos con la comunidad cubana en el exterior.

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Las nuevas disposiciones introducen conceptos vanguardistas como la Residencia Efectiva Migratoria. Bajo esta figura, se reconoce como residentes a ciudadanos —cubanos o extranjeros— que permanezcan en el país más de 180 días al año, o que demuestren arraigo a través de vínculos patrimoniales, económicos o familiares. Un cambio de gran impacto es la eliminación del límite de 24 meses de permanencia en el exterior, eliminando restricciones de tiempo para la estancia fuera o dentro de Cuba.

En cuanto a los derechos, Se ratifica constitucionalmente que los cubanos residentes en el exterior mantienen el pleno uso y libre disposición de sus bienes en territorio nacional.

Las normas también reorganizan las categorías migratorias para ciudadanos cubanos y extranjeros, incorporando nuevas clasificaciones como residente provisional y residente humanitario, y ampliando las causales para optar por la residencia permanente en Cuba, incluyendo vínculos familiares, tiempo de permanencia en el país, calificación profesional y capacidad de inversión.

De igual forma, se establecen disposiciones específicas para la protección de víctimas de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, con especial atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

En el ámbito de la ciudadanía, se establece el principio de ciudadanía efectiva: la posibilidad de ostentar otra nacionalidad sin perder la cubana, aunque dentro del territorio nacional prevalece el uso de los documentos jurídicos cubanos. Se regulan además los procesos de adquisición, renuncia, pérdida, privación y recuperación de la ciudadanía, incluyendo requisitos más definidos para la naturalización.

Además, la ley refuerza las garantías jurídicas permitiendo impugnar decisiones administrativas, garantizando transparencia y debido proceso.

Con estas leyes, la premisa de una nación «con todos y para el bien de todos» deja de ser una aspiración para convertirse en un marco jurídico sólido, inclusivo y adaptado al siglo XXI.

(Con información de Cubaminrex)

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