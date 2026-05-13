Inauguran exposición «¿Cómo salir de esto?» 

Con la muestra «¿Como salir de esto?», el Museo provincial de Artes de Matanzas Lorenzo Padilla Díaz comienza las celebraciones por su vigésimo octavo aniversario.

«La idea de esta exposición surge por una tendencia que hay en el mundo de sacar las colecciones de arte de las instituciones. Las piezas de esta exposición son de artistas contemporáneos matanceros como Lorenzo Padilla, mecenas del Museo de Arte, Osmany Betancourt Lolo, Raúl Rodríguez, Adrián Socorro, Adrián Gómez Sancho y otros que se sumaron a a nuestra idea», explicó Yusef Hernández, especialista del centro.

La exposición tuvo lugar en la futura sede de la institución, ubicada en Calle Medio entre Jovellanos y Matanzas.

Justa Bielka Cantillo, directora del Centro Provincial de Patrimonio expresó que los procedimientos necesarios para la restauración y acondicionamiento del local se encuentran en marcha.

«Hemos iniciado algunas acciones aquí de limpieza, demolición y escombreo, de manera tal que podamos ir dándole uso a este edificio para el futuro proyecto que estamos desarrollando. Nosotros hemos trabajado las ideas conceptuales de lo que va a ser el futuro museo de arte de Maranzas, hemos trabajado los proyectos aquí de arquitectura, de iluminación y de electricidad», aseguró.

La muestra «¿Cómo salir de esto?» permaneció de las 11:00 a.m. a las 3:00 p.m. del 13 de mayo en el espacio, debido a las condiciones actuales del inmueble y para la preservación de las piezas.

El Museo de Artes de Matanzaz Lorenzo Padilla Díaz reúne entre sus piezas, obras de numerosos artistas contemporáneos matanceros, junto a la más amplia colección de arte africana de la Isla.

Fotos: Carrete Producciones

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