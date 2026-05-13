Cultura

Realizan Seminario Juvenil Martiano en Cárdenas

Por Marlen Bouza 0 Comentario #Cárdenas #Cuba #Matanzas #Pioneros #Seminario Juvenil Martiano

Pioneros, estudiantes y trabajadores de Empresas petroleras participaron en el Seminario Juvenil Martiano efectuado en el Museo «Oscar María de Rojas» de Cárdenas.
Durante el encuentro se recordó a José Martí próximo a conmemorarse los 131 años de su caída en combate.
Los participantes evocaron al maestro con historias, poesías, y trabajos manuales.
La visita a la Sala de Martí de la institución cardenense fue una excepcional oportunidad para apreciar de cerca objetos, documentos y piezas vinculados con Martí durante su etapa en el exilio. La especialista Elizabeth Galván compartió la historia y el valor de cada objeto, acercando a los jóvenes a la vida y obra de Martí.


Con la realización del Seminario Juvenil martiano no solo se le rindió tributo al más universal de los cubanos sino que también se reafirmó la importancia de transmitir el legado de su pensamiento y acción a las nuevas generaciones.

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By Marlen Bouza

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