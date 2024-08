Presidente Nicolás Maduro denuncia laboratorio de fake news desde Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro condenó este miércoles la campaña mediática contra el país y denunció la existencia de un laboratorio de fake news desde Estados Unidos, tras la presión de algunos medios hegemónicos de comunicación por los resultados electorales del 28 de julio.

“Vengo aquí a defender la verdad de nuestro país. No le tengo miedo a las mentiras de ustedes, vengo a enfrentarlas, con la verdad”, manifestó el presidente al tiempo que resaltó que Occidente no acepta esta realidad.

El mandatario refirió que “ustedes son responsables de la guerra de Afganistán, de Libia, de Iraq y la muerte. Tenemos derecho que no se haga un trabajo comunicativo tipo sicario contra Venezuela”.

“Cuántas pruebas más tenemos que presentar. Por qué tiene que meter a un país en una guerra”, acotó. “¿Por qué esta campaña contra Venezuela? No le tengo miedo a las mentiras, vengo a enfrentarlas con la verdad. No he sido ni seré agente de la CIA, jamás me prestaré para trabajar en un organismo internacional que labore en contra de mi país”, insistió.