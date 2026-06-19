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Emplean en Matanzas técnica de pulpo neonatal

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #hospital ginecobstétrico José Ramón López Tabrane #Matanzas #Pulpo neonatal #TV Yumurí

Por primera vez en Cuba, especialistas médicos del hospital ginecobstétrico provincial José Ramón López Tabrane, de Matanzas aplican la técnica del pulpo de apego neonatal.

La práctica consiste en poner a recién nacidos y bebés prematuros, muñecos tejidos a crochet, con forma de este molusco. Sus tentáculos simulan el cordón umbilical, y brindan seguridad, consuelo y una sensación parecida a la de estar en el útero materno.

Los bebés que nacen antes del tiempo requerido pasan sus primeros días en unidades de cuidados intensivos, rodeados de incubadoras, monitores, sondas entre otros equipos que los ayudan a sobrevivir y es entonces, en medio de ese entorno, que un pequeño muñeco tejido a mano puede marcar la diferencia.

Asimismo la pulpoterapia brinda al neonato un punto de agarre que activa el reflejo de presión y evita tirar de sondas, tubos u otros elementos fundamentales para su recuperación.

La iniciativa “Abrazos de pulpitos” precisa de la ayuda de personas que disfruten tejer y deseen aportar con su tiempo, recursos y habilidades a la confección de los muñecos. Cada pulpo es único, personalizado, y acompaña al recién nacido durante toda su hospitalización.

Foto: Tomada del Perfil de Facebook de la autora 

Dunia Bermúdez/ Radio 26 Perfil de Facebook

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By Redacción TV Yumurí

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