La sede provincial de la Unión de Historiadores de Cuba (UNHIC) y la Sociedad Cultural José Martí en Matanzas se convirtió en el punto de partida de la Jornada Nacional por el Día del Historiador Cubano. El encuentro reunió a investigadores, docentes y especialistas del territorio, en un año marcado por las actividades hacia el centenario del natalicio de Fidel Castro.

Al conmemorarse el aniversario 121 del fallecimiento de Máximo Gómez, la apertura sirvió para reconocer la labor de estos profesionales.

El Doctor en Ciencias Yanko Hernández Cruz, presidente de la Unhic en Matanzas, elogió a los hombres y mujeres que investigan en archivos, rescatan las memorias locales y defienden el patrimonio frente a las dificultades materiales actuales y las campañas de desinformación.

La figura del líder histórico de la Revolución centró la jornada con el Taller Científico «Fidel, la Revolución, la Historia». El evento académico abrió con la conferencia del doctor José P. O’Relly Legón, dedicada a las transformaciones del sector azucarero en la provincia entre 1959 y 1971.

Durante la cita, se presentaron y debatieron diez ponencias que abordaron la vigencia del pensamiento de Fidel Castro. Los participantes recordaron la máxima del Comandante de que la historia no debe ser una fría fábrica de fechas y nombres, sino un instrumento vivo para la formación política y el carácter de la nación.

Foto: Imagen tomada del perfil de Facebook UNHIC Matanzas.

Con información tomada del perfil de Facebook UNHIC Matanzas.

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