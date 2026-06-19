Matanzas

Capacitación en Red Juvenil Comunitaria en Colón

Por Iris Quintero Zulueta 0 Comentario #Colón #Ley de Soberanía Alimentaria #Matanzas #Red Juvenil Comunitaria #Seguridad Alimentaria y Educación Nutricional

Una jornada de capacitación realizaron los miembros de la Red Juvenil Comunitaria de Colón en el museo municipal José Ramón Zulueta, para intercambiar sobre la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Educación Nutricional.

Se trata de una iniciativa de la Unión de Jóvenes Comunistas organizada como movimiento abierto a iniciativas y aportes que se realizan en diferentes sectores, y uno de sus proyectos se denomina Tu aporte cuenta, dirigido al sector productivo.

Con dinámicas de participación dirigidos por Suyín González Alonso, coordinadora de capacitación en la escuela ramal del Ministerio de la Agricultura en Matanzas, y el coordinador municipal de la Red colombina Gregor Bárbaro Blanco González, junto a investigadores de la Estación Experimental Indio Hatuey, de Perico, y profesores del Centro Universitario municipal Pelayo Villanueva Valverde, realizaron propuestas de acciones a desarrollar para transformar el entorno productivo al tener como escenario fundamental barrios y comunidades.

En Colón otras redes también se suman a la iniciativa, como en el sector de la salud, con actividades integradoras bajo el lema que preside este movimiento: Innovar, crear y liderar. (ALH)

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By Iris Quintero Zulueta

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