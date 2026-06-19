Prepara Matanzas tradicional quema del muñeco de San Juan

Este martes 23 de junio los matanceros realizarán la tradicional quema del muñeco de San Juan, festividad popular que combina historia, cultura y fe con el propósito de purificar las energías y dar la bienvenida al bienestar.

Recientemente, la Dirección Municipal de Cultura en Matanzas en su página de facebook precisó los aspectos organizativos del evento. El plan incluye el habitual recorrido por las calles de los barrios matanceros hasta las márgenes del río San Juan, además de la participación de diversos talentos artísticos de la localidad. En una próxima publicación se ofrecerán los detalles específicos del itinerario.

Con un profundo simbolismo de renovación, esta festividad representa la victoria del bien sobre el mal a través de la quema de lo viejo para abrir paso a lo nuevo. En el contexto actual, la celebración se convierte también en un espacio para aferrarse a la esperanza.

Por esta razón, desde horas tempranas del propio martes 23, el muñeco que simboliza las fuerzas oscuras que se dejan atrás estará expuesto en el Parque Cultural, ubicado en la calle Daoiz, esquina a Matanzas. Vecinos y visitantes podrán acercarse al lugar para dejar sus deseos de sanación, prosperidad y bienestar colectivo antes de la ceremonia nocturna.

Foto: imagen de Archivo Tv Yumuri.

Con información tomada de la página de facebook de la Dirección Municipal de Cultura de Matanzas

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