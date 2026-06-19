Cuba

Otorgan Premio de Comunicación Social a Rosa Miriam Elizalde

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Instituto de Información y Comunicación Social #Premio Nacional de Comunicación Social 2026 #Rosa Miriam Elizalde Zorrilla
El Consejo de Dirección del Instituto de Información y Comunicación Social (ICS) entregó el Premio Nacional de Comunicación Social 2026 a la periodista cubana Rosa Miriam Elizalde Zorrilla, tras la propuesta de la Comisión Nacional Evaluadora, precisó el propio ICS desde su web institucional.
La Comisión, integrada por representantes de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS), la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y el propio Instituto, valoró las candidaturas de todas las provincias y del municipio especial de Isla de la Juventud. (ALH)
Tomado del perfil de Facebook de ACN
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By Redacción TV Yumurí

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