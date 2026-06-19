Las autoridades sanitarias de Matanzas informaron que la provincia se encuentra actualmente libre de transmisión activa de arbovirosis. Gracias al monitoreo constante, el territorio se ubica en una situación de estabilidad epidemiológica.

Sin embargo, durante las últimas semanas se ha detectado un aumento en las personas que presentan fiebre. Ante este escenario, el doctor Andrés Lamas Acevedo, director del Centro provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, insistió en la necesidad de intensificar las revisiones en las viviendas y centros de trabajo para eliminar los criaderos de insectos antes de que comience a circular el virus, publicó Radio 26.

En cuanto a otras patologías, se reportó que existen algunos pacientes bajo sospecha médica de hepatitis, pero todavía no se han confirmado diagnósticos y que los casos registrados de enfermedades diarréicas se encuentran por debajo de las cifras reportadas el año pasado en esta misma época de calor y lluvias.

En una reunión de trabajo liderada por Mario Sabines Lorenzo, Primer Secretario del Partido en Matanzas, y la Gobernadora Marieta Poey Zamora, se insistió en que la clave este año resulta adelantarse al problema. La mejor herramienta es el cuidado colectivo y la limpieza familiar.

Como respuesta inmediata, este sábado se realizará una gran jornada de higienización comunitaria que abarcará los siete consejos populares de la cabecera provincial. El gobierno y el sector salud convocan a todos los matanceros a sumarse activamente desde sus hogares para asegurar la tranquilidad y el bienestar del territorio.

Foto: imagen tomada de Radio 26.

Con información tomada de Radio 26.

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