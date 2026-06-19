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Felicitan a artistas matanceros por el Día de los Padres 

Por Daniela Pujol Pérez 0 Comentario #artistas #Cultura #Día de los Padres #Matanzas #padres #TV Yumurí

Miembros del Buró provincial del Partido en Matanzas y de la dirección de Cultura en el territorio felicitaron a una representación de artistas yumurinos por el Día de los Padres. 

Al encuentro en la Galería Taller Lolo asistieron el Premio Nacional de Periodismo, Humor y Artes Plásticas, Manuel Hernández, el presidente de la UNEAC en la provincia, José Manuel Espino, el director de la agrupación músico-danzaria Los Muñequitos de Matanzas, Diosdado Ramos, el subdirector de Cultura, Noslén González y artistas de las distintas manifestaciones.

Los padres invitados recibieron un obsequio simbólico de manos del miembro del Comité Provincial del Partido, Antonio Víctor González Imbert, la Jefa del Departamento que atiende la esfera político ideológica, Yaneisy Fuentes López y la funcionaria del Comité provincial que atiende la Cultura, Mayra Suárez.

El encuentro resultó oportuno además para reconocer la labor artística de los presentes.

Fotos: Carrete Producciones

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By Daniela Pujol Pérez

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