El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, llegará a Cuba este 20 de junio en una visita oficial que se extenderá hasta el próximo martes 23. El canciller viaja además como enviado especial del máximo líder de esa nación asiática, To Lam, actual secretario general del Partido Comunista y presidente de la República Socialista de Vietnam.

Durante sus jornadas en La Habana, Le Hoai Trung compartirá con las autoridades del Partido Comunista de Cuba los principales resultados y acuerdos del XIV Congreso de la organización política vietnamita, celebrado en Hanói el pasado mes de enero.

Como parte de su agenda de trabajo, el distinguido visitante sostendrá conversaciones oficiales con el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla. Este encuentro y las demás actividades programadas buscan consolidar la cooperación mutua y estrechar los lazos históricos de hermandad que unen a ambos pueblos.

Foto: tomada de Cubadebate.

Con información tomada de Cubadebate.

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