Cultura

Regresa la Quema Sanjuanera 

Por Estudiantes 0 Comentario #Callejón de las Tradiciones #Cultura #La Marina #Matanzas #Quema Sanjuanera #San Juan

Este sábado 20 de junio y el martes 23 de junio se celebra la Quema Sanjuanera en el Callejón de las Tradiciones, los márgenes del río San Juan y La Marina de Matanzas.

Las actividades, organizadas por la Asociación de Catalanes y diversas agrupaciones locales, incluye un taller de manualidades para la confección del muñeco de San Juan, que contará con la participación del Proyecto Sociocultural Comunitario Corcel de Esperanza.

Con el pasacalle rumbero del martes en los márgenes del río San Juan culminará el festejo, donde se espera la actuación de la Compañía Noria y la agrupación Los 4 del Solar.

Posteriormente, a las 6:00 p.m., se realizará la quema del muñeco, acompañada de una presentación folclórica que mantiene viva la esencia de la fiesta popular.

La tradición rescata los vínculos de la ciudad con el río San Juan, eje comercial y cultural desde el siglo XIX, y refuerza la identidad matancera como Ciudad de los Puentes.

Con información del Perfil de Facebook de AfroAtenas

Líz Lenay Guerrero Pérez/Estudiante de Periodismo

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