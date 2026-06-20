Cultura

Eco en la Galería Pedro Esquerré

Por Estudiantes 0 Comentario #Cultura #Eco #Galería Pedro Esquerré #Matanzas

Próximamente la Galería provincial Pedro Esquerré, de Matanzas, mostrará la exposición que llevará por título Eco, conformada con las obras de dos jóvenes artistas que forman parte del equipo de trabajo del centro: Liset Molina y Daisvel Álvarez, conocido también como «Indio» .

Esta muestra bipersonal se suma a la larga tradición de la galería de auspiciar el arte contemporáneo de creadores locales e internacionales.

En medio de las labores de montaje, el colectivo de la galería encontró un espacio para celebrar el Día de los Padres, celebración que evidencia el ambiente familiar del colectivo. (ALH)

 

Con información del perfil de Facebook de Cpav Matanzas

Líz Lenay Guerrero Pérez/Estudiante de Periodismo

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