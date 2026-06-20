Dictan nuevos requisitos en el estrecho de Ormuz

Este viernes la Autoridad del Estrecho Pérsico (PGSA), de Irán, anunció nuevos requisitos para los buques que necesiten cruzar por el estrecho de Ormuz.

El comunicado informa a los solicitantes del permiso que una vez anunciado el memorando, el tránsito de los buques se tramitará por la Dirección de la Vía de Navegación del Golfo Pérsico.

La solicitud de las embarcaciones será notificada a través de los canales oficiales 48 horas antes de su entrada a la zona. Esta debe incluir los datos de contacto del barco y la información de ruta.

Además, los servicios de seguridad, medioambientales y de navegación deben adquirirse con antelación al cruce, así como el seguro iraní proporcionado por Teherán.

La coordinación de la ruta y el horario de paso son fundamentales debido a la existencia de posibles riesgos de seguridad. La PGSA aseguró que las tasas por servicios de seguridad no se cobrarán por los próximos 60 días.

El organismo indicó que la responsabilidad del incumplimiento de dichas indicaciones recaerá sobre los propietarios de los buques. (ALH)

Con información de RT

Líz Lenay Guerrero Pérez/Estudiante de Periodismo

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