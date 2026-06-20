Mundo

Dictan nuevos requisitos en el estrecho de Ormuz

Por Estudiantes 0 Comentario #Autoridad del Estrecho Pérsico #Estrecho de Ormuz #Irán

Este viernes la Autoridad del Estrecho Pérsico (PGSA), de Irán, anunció nuevos requisitos para los buques que necesiten cruzar por el estrecho de Ormuz.

El comunicado informa a los solicitantes del permiso que una vez anunciado el memorando, el tránsito de los buques se tramitará por la Dirección de la Vía de Navegación del Golfo Pérsico.

La solicitud de las embarcaciones será notificada a través de los canales oficiales 48 horas antes de su entrada a la zona. Esta debe incluir los datos de contacto del barco y la información de ruta.

Además, los servicios de seguridad, medioambientales y de navegación deben adquirirse con antelación al cruce, así como el seguro iraní proporcionado por Teherán.

La coordinación de la ruta y el horario de paso son fundamentales debido a la existencia de posibles riesgos de seguridad. La PGSA aseguró que las tasas por servicios de seguridad no se cobrarán por los próximos 60 días.

El organismo indicó que la responsabilidad del incumplimiento de dichas indicaciones recaerá sobre los propietarios de los buques. (ALH)

Con información de RT

Líz Lenay Guerrero Pérez/Estudiante de Periodismo

Post Views: 38

By Estudiantes

Entradas relacionadas

Mundo

Presidenta de México reconoce las transformaciones de Cuba como un cambio muy importante

Redacción TV Yumurí
Mundo

FAO valora perspectivas en mercados mundiales de alimentos

Redacción TV Yumurí
Destacados Mundo Politica

Firman Estados Unidos e Irán acuerdo por la paz en Versalles

Brian Alonso Hernández

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cuba

Se suspenden funciones de Giselle por problemas técnicos en el Teatro Nacional

Mundo

Presidenta de México reconoce las transformaciones de Cuba como un cambio muy importante

Cuba

Acogerá Holguín acto provincial por Día de la Rebeldía Nacional

Matanzas

Pronóstico del Tiempo para la tarde y la noche de hoy 20 de junio