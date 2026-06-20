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Festivales Deportivos Escolares en este verano

Por Estudiantes 0 Comentario #Deportes #Festival Deportivo Escolar #Juegos Escolares Nacionales #Matanzas

Desde el 28 de junio y hasta el 15 de julio, todo el país celebrará el Festival Deportivo Escolar, un evento que movilizará a más de 300 mil estudiantes y tendrá como escenario principal cada municipio.

Esta iniciativa surge como una respuesta contundente ante la imposibilidad de celebrar la edición 62 de los Juegos Escolares Nacionales (JEN), para demostrar que el sistema deportivo cubano no se detiene.

Con flexibilidad en algunas categorías, pero rigor en los deportes de combate para preservar la salud, el festival se celebrará en los 168 municipios del país. La cita escolar se mantiene como una de las esencias de la Revolución, ajustándose a las posibilidades actuales sin perder su espíritu competitivo.

El festival utilizará instalaciones del Inder, del Ministerio de Educación y de otros organismos, donde el público del barrio acompañará a sus pequeños atletas.

Los profesores de las EIDE estarán presentes en cada escenario para detectar nuevos talentos, mientras los estudiantes de estas escuelas podrán mostrar lo aprendido junto a su comunidad. (ALH)

Con información de JIT

Líz Lenay Guerrero Pérez/Estudiante de Periodismo

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