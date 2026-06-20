Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 20 de junio de 2026

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1989 MW a las 20:50 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4262 MWh, con 613 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1145 MW, la demanda 2700 MW con 1580 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1600 MW.

Principales incidencias

Generación Térmica

Avería: Unidad 6 de la CTE Máximo Gómez, Unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidad de la CTE Antonio Guiteras, Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Máximo Gómez, Unidad 3 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo, Unidad 5 de la CTE Diez de Octubre.

Total de MW afectados por esta causa: 361 MW fuera de servicio.

Generación Distribuida

Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por indisponibilidad de combustible, con 890 MW.

Fuera de servicio la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel y Central Fuel de Moa.

Total de MW indisponibles por combustible: 1203 MW

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se prevé la entrada de la unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara con 85 MW.

Con este pronóstico para el horario de máxima demanda se estima una disponibilidad de 1145 MW con una demanda máxima de 3050 MW, para un déficit de 1905 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1935 MW en este horario.

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