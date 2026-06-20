Paraguay venció a Turquía y dejó a los europeos al borde de la eliminación en el Mundial 2026

Paraguay logró este sábado un triunfo vital por 1-0 sobre Turquía en el Levi’s Stadium de San Francisco, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial 2026. El solitario gol de Matías Galarza Fonda, el más rápido del torneo hasta ahora, le dio a la Albirroja sus primeros tres puntos y dejó a los turcos sin chances de clasificar a falta de una jornada.

El mediocampista paraguayo, que deberá buscar nuevo club tras ser apartado de River Plate, anotó a los 65 segundos de partido, superando el registro del marroquí Ismael Saibari (72 segundos) como el gol más veloz del campeonato. El tanto fue suficiente para que el equipo de Gustavo Alfaro se recupere del duro 4-1 sufrido ante Estados Unidos en el debut.

Curiosamente, Almirón ya había sido amonestado en la fecha anterior por la regla «Mistaken Identity», que corrige sanciones a jugadores equivocados. En esa ocasión, el árbitro Makkelie había mostrado amarilla a Tim Ream pero, tras revisión del VAR, se la cambió al paraguayo.

La derrota condena a Turquía, que también cayó 2-0 ante Australia en su estreno. El desempate olímpico, que pondera los resultados entre equipos igualados en puntos, deja a los turcos sin chances matemáticas de abandonar el último lugar del grupo, incluso si vencen a Estados Unidos en la última fecha.

Por su parte, el anfitrión ya aseguró su pase a los 16vos de final tras vencer 2-0 a Australia el viernes.

Antes del partido, Alfaro había hecho un encendido llamado a la prensa y aficionados para proteger a sus jugadores. «Si tienen que criticar a alguien, critíquenme a mí: yo tengo el cuero grueso. Tírenme dardos a mí, pero a los jugadores defiéndanlos, porque se termina el Mundial y yo me voy, pero ellos van a seguir», declaró el entrenador en conferencia de prensa.

Próximos desafíos: Paraguay cerrará la fase de grupos ante Australia, mientras que Turquía buscará despedirse con una victoria frente a Estados Unidos, aunque sin posibilidades de avanzar.

Tomado de Cubadebate (Con información de La Nación)

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