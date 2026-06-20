Pronóstico del Tiempo para la tarde y la noche de hoy 20 de junio

…calor y algunas lluvias …

Amanecerá parcialmente nublado en gran parte del país, en la tarde se nublará con la ocurrencia de algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, principalmente en el interior y norte, estas lluvias se extenderán hasta horas de la noche.

Las temperaturas mínimas estarán entre 22 y 25 grados Celsius, superiores en zonas costeras. Las temperaturas máximas estarán entre 32 y 35 grados Celsius, superiores en zonas del interior. Los vientos serán variables débiles con régimen de brisas marinas en la tarde.

Habrá poco oleaje en toda la costa sur y el norte del oriente, en el resto de las costas predominará la mar tranquila.

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