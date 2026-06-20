Cuba

Acogerá Holguín acto provincial por Día de la Rebeldía Nacional

Por Daymara Villalonga 0 Comentario #Cuba #Día de la Rebeldía #Holguín

Por su sostenida condición de municipio superavitario, Holguín será sede provincial del acto por el Día de la Rebeldía Nacional, el próximo 26 de julio, fecha en que se conmemoran 73 años de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

La decisión, adoptada de conjunto por el Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno territorial, reconoció la gestión integral y los resultados estables en indicadores económicos y sociales de la Ciudad de los Parques, según dieron a conocer ambas instancias.

Entre los logros acumulados por el municipio destacaron la mayor captación de rubros exportables de la región nororiental, los avances en la recuperación de instituciones educativas y el sobrecumplimiento en la producción de alimentos.

En el ámbito social, Holguín sobresalió por su sistema de atención comunitaria, la reanimación de obras de alto impacto popular y la reducción del índice delictivo.

Además del reconocimiento a la capital holguinera, se exaltó el desempeño de otros municipios que demostraron resultados relevantes, entre ellos Báguano, por su avance hacia la tasa cero de mortalidad infantil, y Moa, consolidado como el principal polo exportador de la región con la producción de níquel.

Obtuvieron la condición de destacados Rafael Freyre y Mayarí, gracias a sus avances en el proceso de bancarización, el programa de la vivienda y la producción agropecuaria.

En esa ocasión, las celebraciones por el Día de la Rebeldía Nacional en la provincia rendirán especial tributo al centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, nacido en la localidad de Birán, en Cueto.

El 26 de julio de 1953 un grupo de jóvenes revolucionarios liderados por Fidel Castro asaltó las fortalezas militares Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, con el objetivo de derrocar a la tiranía de Fulgencio Batista.

Claudia Laura Rodríguez Zaldivar/ ACN

Post Views: 25

By Daymara Villalonga

Entradas relacionadas

Cuba

Se suspenden funciones de Giselle por problemas técnicos en el Teatro Nacional

Redacción TV Yumurí
Cuba

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 20 de junio de 2026

Redacción TV Yumurí
Cuba Destacados Politica

Realizará visita oficial a Cuba canciller de Vietnam este fin de semana

Brian Alonso Hernández

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cuba

Se suspenden funciones de Giselle por problemas técnicos en el Teatro Nacional

Mundo

Presidenta de México reconoce las transformaciones de Cuba como un cambio muy importante

Cuba

Acogerá Holguín acto provincial por Día de la Rebeldía Nacional

Matanzas

Pronóstico del Tiempo para la tarde y la noche de hoy 20 de junio