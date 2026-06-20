Acogerá Holguín acto provincial por Día de la Rebeldía Nacional

Por su sostenida condición de municipio superavitario, Holguín será sede provincial del acto por el Día de la Rebeldía Nacional, el próximo 26 de julio, fecha en que se conmemoran 73 años de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

La decisión, adoptada de conjunto por el Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno territorial, reconoció la gestión integral y los resultados estables en indicadores económicos y sociales de la Ciudad de los Parques, según dieron a conocer ambas instancias.

Entre los logros acumulados por el municipio destacaron la mayor captación de rubros exportables de la región nororiental, los avances en la recuperación de instituciones educativas y el sobrecumplimiento en la producción de alimentos.

En el ámbito social, Holguín sobresalió por su sistema de atención comunitaria, la reanimación de obras de alto impacto popular y la reducción del índice delictivo.

Además del reconocimiento a la capital holguinera, se exaltó el desempeño de otros municipios que demostraron resultados relevantes, entre ellos Báguano, por su avance hacia la tasa cero de mortalidad infantil, y Moa, consolidado como el principal polo exportador de la región con la producción de níquel.

Obtuvieron la condición de destacados Rafael Freyre y Mayarí, gracias a sus avances en el proceso de bancarización, el programa de la vivienda y la producción agropecuaria.

En esa ocasión, las celebraciones por el Día de la Rebeldía Nacional en la provincia rendirán especial tributo al centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, nacido en la localidad de Birán, en Cueto.

El 26 de julio de 1953 un grupo de jóvenes revolucionarios liderados por Fidel Castro asaltó las fortalezas militares Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, con el objetivo de derrocar a la tiranía de Fulgencio Batista.

Claudia Laura Rodríguez Zaldivar/ ACN

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