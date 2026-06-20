Presidenta de México reconoce las transformaciones de Cuba como un cambio muy importante

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró «un cambio muy importante» que la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobara por unanimidad un amplio programa de reformas a favor del libre mercado. Las 176 medidas aprobadas buscan abrir el mercado, fomentar la inversión extranjera y apoyar a cubanos en el exterior.

«Están haciéndolo para la inversión, incluso llamando a cubanos que dejaron la isla hace tiempo a que inviertan en Cuba. Entonces es importante reconocer esto que está haciendo el Gobierno cubano junto con su pueblo», reconoció la presidenta mexicana.

Además, invitó a los emprersarios mexicanos interesados en invertir en Cuba a acercarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores para recibir orientación, subrayando el esfuerzo del pueblo cubano frente al bloqueo estadounidense.

Tomado de Juventud Rebelde (Con información de La Jornada y de sdpnoticias)

Post Views: 4