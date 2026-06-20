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Presidenta de México reconoce las transformaciones de Cuba como un cambio muy importante

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró «un cambio muy importante» que la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobara por unanimidad un amplio programa de reformas a favor del libre mercado. Las 176 medidas aprobadas buscan abrir el mercado, fomentar la inversión extranjera y apoyar a cubanos en el exterior.

«Están haciéndolo para la inversión, incluso llamando a cubanos que dejaron la isla hace tiempo a que inviertan en Cuba. Entonces es importante reconocer esto que está haciendo el Gobierno cubano junto con su pueblo», reconoció la presidenta mexicana.

Además, invitó a los emprersarios mexicanos interesados en invertir en Cuba a acercarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores para recibir orientación, subrayando el esfuerzo del pueblo cubano frente al bloqueo estadounidense.

Tomado de Juventud Rebelde (Con información de La Jornada y de sdpnoticias)

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By Redacción TV Yumurí

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