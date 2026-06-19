FAO valora perspectivas en mercados mundiales de alimentos

De acuerdo con el informe sobre Perspectivas Alimentarias de la FAO divulgado por la oficina de prensa de ese organismo internacional, aunque el actual pronóstico es positivo, dichos mercados se enfrentan a crecientes riesgos geopolíticos y meteorológicos.

Se prevé que la producción de cereales para la campaña 2026/27 se mantenga en niveles históricamente altos, pero con una ligera disminución de un 2,0 por ciento en 2026 con respecto al año anterior, hasta alcanzar dos mil 982 millones de toneladas.

En criterio de los especialistas, continuará creciendo el consumo per cápita de ese alimento, pero en los países de bajos ingresos este disminuirá en 0,4 puntos porcentuales, pese al aumento del 1,0 por ciento en la producción destinada al uso humano.

Por otra parte, se pronostica que el consumo mundial de aceite vegetal superará a la producción en 2025/26, lo que provocará una mayor escasez en el mercado, así como una disminución de las existencias finales por tercera temporada consecutiva.

La producción mundial de pesca y acuicultura debe aumentar un 1,0 por ciento en este año hasta los 200,5 millones de toneladas, con un aumento de 2,9 puntos porcentuales en la producción acuícola, impulsada por el camarón, el salmón y la carpa, pero con un descenso en la pesca extractiva en un porcentaje de 1,1 puntos .

“Los sistemas agroalimentarios parecen sólidos a nivel de producción, pero los riesgos están aumentando y muchos de ellos tienen el potencial de generar efectos rápidos y adversos en el suministro y el acceso a nivel mundial”, declaró al darse a conocer este estudio el economista jefe de la FAO, Máximo Torero.

Ante tales amenazas, “debemos redoblar nuestros esfuerzos para fortalecer la resiliencia, manteniendo abiertos los flujos comerciales y el funcionamiento de las cadenas de suministro, al tiempo que nos preparamos para las perturbaciones climáticas locales”, añadió.

Las condiciones del mercado siguen siendo muy sensibles a los cambios que afectan al tránsito por el estrecho de Ormuz, señala el análisis, en el cual se examinan las tendencias del mercado de fertilizantes, con una caída del 20 al 25 por ciento en los volúmenes de comercio mundial entre enero y abril de 2026, con respecto al año anterior.

Por otra parte, si bien se observa una moderación reciente en el aumento de los precios, persisten las preocupaciones para la próxima temporada agrícola 2026/27 debido al estancamiento de las compras en mercados clave como Europa y América del Norte, agrega el informe de la FAO. (ALH)

Tomado de Prensa Latina