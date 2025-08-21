Cárdenas: De vuelta a las aulas el 1 de Septiembre

La Dirección General de Educación en Cárdenas informó en su perfil de la red social facebook que el Lunes 1 de Septiembre, comienza el nuevo curso escolar 2025 – 2026.

El personal docente asistió a los seminarios de preparación en los que se evaluó el perfeccionamiento y la calidad educativa, objetivo clave para cada uno de niveles educativos en Cuba.

El próximo período lectivo enfatizará en el aprendizaje y la labor política ideológica, la actividad metodológica tan necesaria por la diversidad de los claustros y las carencias que se tienen en algunos de ellos, así como para los nuevos maestros graduados de las escuelas pedagógicas de la provincia a incorporarse a las aulas.

El curso 2025-2026, apuesta por la aplicación de métodos pedagógicos que responden a estrategias educativas y por la profundización en la historia local y de Cuba.

En el municipio Cárdenas, comenzó la venta de los uniformes escolares para estudiantes de algunos grados y de manera paulatina llegará al resto de los niveles educativos.

