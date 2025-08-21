Starfish Cuatro Palmas, liderazgo y excelencia en Varadero

En el corazón de Varadero, el hotel Starfish Cuatro Palmas se presenta como una síntesis perfecta entre naturaleza e historia. Esta instalación, gestionada por el Grupo Empresarial Gran Caribe, se ha consolidado como uno de los productos turísticos más exitosos del país. Su ubicación privilegiada, con la playa de un lado y la ciudad del otro, potencia sus atributos y lo convierte en un referente del destino.

El camino hacia el reconocimiento no fue sencillo. Danilo Pereira Hernández asumió la dirección del alojamiento por la parte cubana hace casi una década, en un contexto marcado por gastos elevados y bajos ingresos. Ante ese panorama, decidió transformar la ecuación, según reporta el semanario Trabajadores. Su estrategia se centró en controlar los costos sin afectar la calidad, cumplir con los presupuestos, gestionar las cuentas por pagar y cobrar, y optimizar la rotación de inventarios. Estas acciones abrieron las puertas a la rentabilidad.

Con el respaldo de la cadena internacional Blue Diamond (ahora Royalton Hotels & Resorts), comenzó una etapa de crecimiento económico sostenido. Los planes de ingresos se cumplieron con éxito, y una parte significativa de esos ingresos se obtuvo en divisas. El año 2024 confirmó esa tendencia. Según Danilo, se sobrecumplieron indicadores clave como el ingreso medio y la exportación de servicios.

Gran Caribe y Royalton Hotels & Resorts gestionan tres productos turísticos bajo la dirección de Danilo y su equipo: Starfish Cuatro Palmas, Starfish Las Palmas y Mystique Casa Perla. Este último, con solo diez habitaciones y categoría cinco estrellas, encabeza el ranking de preferencia en Varadero y se mantiene entre los primeros a nivel nacional. Además, recibió el reconocimiento como mejor hotel boutique del Caribe en los premios Travellers’ Choice 2024.

Desde su inauguración el 15 de marzo de 1992, Starfish Cuatro Palmas ha apostado por la atención personalizada. Esta estrategia permite conocer las opiniones, inconformidades y sugerencias de los clientes, y atenderlas antes de que finalicen su estancia. Viliana Rodríguez, especialista de calidad, explica que el Proyecto Embajador y la implementación de códigos QR en varios espacios facilitan una comunicación directa con los huéspedes. Estas iniciativas han demostrado su efectividad en las tres instalaciones.

La unión entre la dirección y la fuerza laboral, la disciplina y la entrega definen el funcionamiento del hotel. Ismary Hernández, delegada de Gran Caribe en Matanzas, señala que la excelencia en el servicio ha generado una alta tasa de repitencia. La administración eficiente, la comercialización acertada y el liderazgo consolidado han permitido alcanzar una reputación integral, reconocida por la presidencia del grupo.

Yarisleydis Torrientes, secretaria general del Sindicato Provincial de Trabajadores de Hotelería y Turismo, afirma que el colectivo ha sido Vanguardia Nacional durante nueve años consecutivos. Esta categoría superior refleja el avance sostenido de una instalación que demuestra cada día que el buen turismo no admite excusas.

Danilo reconoce que nada sería posible sin la dedicación de los trabajadores. Ellos, por su parte, valoran el papel del liderazgo. Por dos años consecutivos, incluido el actual, Danilo ha sido reconocido como cuadro destacado por el Ministerio de Turismo. La relación entre dirección y equipo se convierte en un motor de éxito compartido.

Tomado de Excelencias Cuba