Realizan siembra de árboles en homenaje a Fidel

Con motivo al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, se realizó la siembra de un bosque que perpetuará la huella y el legado del líder histórico de la Revolución Cubana en la Escuela Provincial de Preparación para la Defensa.

El proyecto consistió en la siembra de cien árboles, en un área de 120 metros de largo por 80 metros de ancho. Estos conforman el nombre FIDEL, como expresión de respeto y gratitud de las nuevas generaciones.

Durante el acto se otorgó un reconocimiento al autor del diseño del bosque, Teniente Coronel Ramón Ramiro Gálvez Pérez. Asimismo, se realizó la entrega de carnés del Partido Comunista de Cuba y de la Unión de Jóvenes Comunistas a nuevos militantes.

El General de División Raúl Villar Kessell, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe del Ejército Central, así como por el General de Brigada Felipe Triana Ramírez, jefe de la Región Militar de Matanzas presidieron la jornada.

