Destacados Matanzas

Realizan siembra de árboles en homenaje a Fidel

Por Leydis Daylis Martínez Ramos 0 Comentario #homenaje a Fidel #Matanzas #siembra de árboles

Con motivo al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, se realizó la siembra de un bosque que perpetuará la huella y el legado del líder histórico de la Revolución Cubana en la Escuela Provincial de Preparación para la Defensa.

El proyecto consistió en la siembra de cien árboles, en un área de 120 metros de largo por 80 metros de ancho. Estos conforman el nombre FIDEL, como expresión de respeto y gratitud de las nuevas generaciones.

Durante el acto se otorgó un reconocimiento al autor del diseño del bosque, Teniente Coronel Ramón Ramiro Gálvez Pérez. Asimismo, se realizó la entrega de carnés del Partido Comunista de Cuba y de la Unión de Jóvenes Comunistas a nuevos militantes.

El General de División Raúl Villar Kessell, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe del Ejército Central, así como por el General de Brigada Felipe Triana Ramírez, jefe de la Región Militar de Matanzas presidieron la jornada.

Post Views: 133

By Leydis Daylis Martínez Ramos

Entradas relacionadas

Destacados Matanzas

Jules Sagebien: la huella de un ingeniero francés en Matanzas

Luis Ernesto Martínez González
Destacados Matanzas

Starfish Cuatro Palmas, liderazgo y excelencia en Varadero

Redacción TV Yumurí
Destacados Matanzas

Cárdenas: De vuelta a las aulas el 1 de Septiembre

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Destacados Matanzas

Jules Sagebien: la huella de un ingeniero francés en Matanzas

Destacados Matanzas

Realizan siembra de árboles en homenaje a Fidel

Destacados Matanzas

Starfish Cuatro Palmas, liderazgo y excelencia en Varadero

Destacados Matanzas

Cárdenas: De vuelta a las aulas el 1 de Septiembre