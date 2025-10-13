Bandec celebra Día del Trabajador Bancario

Los matanceros llegan temprano a la sucursal 3471 del Banco de Crédito y Comercio en la provincia. La necesidad de extraer efectivo no se hace esperar. Los trabajadores de la institución celebran su día sin detener la prestación de servicios.

«Hoy es un día especial para nuestro sector en el que reconocemos la labor de nuestros trabajadores, sin embargo más que celebrar, mantenemos la prestación de servicios y abrimos nuestras puertas como cada día. Somos un sector comprometido con el pueblo y el gobierno» Señaló Yeneris Gómez Lozano, directora de la Sucursal 3471 Matanzas.

En los últimos años el colectivo del banco ubicado en la ciudad cabecera impulsa la bancarización, la informatización de la sociedad y asegura el bienestar de la población yumurina.

Andrés Hidalgo, cliente habitual de la Sucursal expresó: «Vengo cada semana y para mí este es uno de los mejores bancos en la ciudad, siempre hay orden en la cola y sus trabajadores me atienden muy bien a parte de explicar sobre lo que harán en el día cuando inician el trabajo».

La jornada por el Día del Trabajador Bancario comenzó el 1ro de Octubre y se extiende hasta el 26 de noviembre, fecha en que el comandante Ernesto Che Guevara, fuera nombrado el primer Ministro del sector y Presidente del Banco Nacional de Cuba.

Post Views: 1