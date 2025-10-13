Destacados Matanzas

Bandec celebra Día del Trabajador Bancario

Por Alejandro López Quintero 0 Comentario #BANDEC #Cuba #día trabajador bancario #Matanzas

Los matanceros llegan temprano a la sucursal 3471 del Banco de Crédito y Comercio en la provincia. La necesidad de extraer efectivo no se hace esperar. Los trabajadores de la institución celebran su día sin detener la prestación de servicios.

«Hoy es un día especial para nuestro sector en el que reconocemos la labor de nuestros trabajadores, sin embargo más que celebrar, mantenemos la prestación de servicios y abrimos nuestras puertas como cada día. Somos un sector comprometido con el pueblo y el gobierno» Señaló Yeneris Gómez Lozano, directora de la Sucursal 3471 Matanzas.

En los últimos años el colectivo del banco ubicado en la ciudad cabecera impulsa la bancarización, la informatización de la sociedad y asegura el bienestar de la población yumurina.

Andrés Hidalgo, cliente habitual de la Sucursal expresó: «Vengo cada semana y para mí este es uno de los mejores bancos en la ciudad, siempre hay orden en la cola y sus trabajadores me atienden muy bien a parte de explicar sobre lo que harán en el día cuando inician el trabajo».

La jornada por el Día del Trabajador Bancario comenzó el 1ro de Octubre y se extiende hasta el 26 de noviembre, fecha en que el comandante Ernesto Che Guevara, fuera nombrado el primer Ministro del sector y Presidente del Banco Nacional de Cuba.

Post Views: 1

By Alejandro López Quintero

Entradas relacionadas

Destacados Matanzas

Efectúan Asamblea Solemne por el Aniversario 332 de la Cuidad de Matanzas

Amanda Pérez Aguerrebere
Destacados Matanzas

Matanzas, 332 años: historia, movimiento y compromiso con la movilidad

Redacción TV Yumurí
Crónicas Matanzas

Como una canción inacabada

Ángel Rodríguez Pérez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Destacados Matanzas

Bandec celebra Día del Trabajador Bancario

Ciencia Cuba tvyumuri

Reconocen a Cuba por contribuir a preservar su biodiversidad

Cultura

Celebran Aniversario 332 de la Ciudad de San Carlos y San Severino de Matanzas

Destacados Matanzas

Efectúan Asamblea Solemne por el Aniversario 332 de la Cuidad de Matanzas