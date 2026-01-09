Varadero acogerá Copa Continental de Triatlón

El triatlón de Cuba vivirá su ruta crítica en este 2026 con un calendario internacional que, por primera vez, incluye dos certámenes de rigor en casa.

Se trata del Triatlón de La Habana, cuya oncena edición está prevista para el 21 de febrero en el circuito de Marina Hemingway, y la I Copa Continental de Varadero, fijada para el 7 de junio en el balneario matancero, informó a JIT Alejandro Puerto, presidente de la federación cubana de ese deporte.

La estrategia, concebida para varias etapas, tiene como propósito que los atletas élite locales lleguen en óptima forma deportiva a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, su principal compromiso el año.

«También debemos participar en otros certámenes internacionales para sumar puntos hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028», señaló Puerto, igualmente comisionado nacional.

En dependencia de la disponibilidad financiera, los triatlonistas cubanos pudieran competir en la Copa Continental de Argentina, el 28 de marzo, y en otra similar en Salinas, Ecuador, durante abril.

Asimismo, figuran en el calendario lides de igual rango en México y Guatemala, además del Campeonato Panamericano del deporte, el 30 de mayo en Asunción, Paraguay.

En el plano doméstico, las citas de La Habana y Varadero resultan esenciales en los objetivos para la etapa. «La segunda de ellas marcará el inicio de la clasificación olímpica en nuestra región», subrayó el directivo.

Las expectativas de participación foránea para ambos certámenes rondan el centenar de competidores, entre mujeres y hombres, que aprovecharán las condiciones de la Isla en el año del centenario de los juegos regionales más antiguos del planeta.

En general, el ciclo cubano comienza con ambiciones de medallas y respaldo especial a figuras como Alejandro Rodríguez Diez, Marcos Fernández y la consagrada Leslie Amat, integrantes de una preselección de cinco mujeres y cuatro varones. (ALH)

Tony Díaz Susavila/Jit

