Reciben en Ciénaga de Zapata donativo canadiense de insumos médicos

Fotos: Tomadas del Facebook de Helping Hands for Cuba

Autoridades sanitarias del municipio Ciénaga de Zapata, recibieron insumos y equipos médicos del proyecto canadiense Helping Hands for Cuba (Manos amigas para Cuba), trascendente por su constancia en gestos de este tipo con la Mayor de las Antillas.

En el policlínico Celia Sánchez Manduley, en el poblado Playa Larga, se dejó la carga de estos recursos sanitarios, importantes para un territorio inmenso, con comunidades rurales muy dispersas y postas e instalaciones médicas que hacen lo imposible con recursos mínimos, declaró el equipo de Helping Hands For Cuba, al reconocer que Ciénaga de Zapata no fue un destino escogido al azar.

«Por eso, decidimos enfocar este envío en equipar estas pequeñas instalaciones médicas con insumos y equipos esenciales, para que puedan brindar una primera atención, aliviar el dolor, estabilizar a un paciente y ganar tiempo hasta que llegue la ayuda especializada”, publicó la emisora La Voz de la Victoria.

Helping Hands For Cuba se define como una red solidaria, coordinadora de la entrega de insumos médicos, alimentos, ropa y juguetes a doctores de familia, policlínicos, hospitales y hogares de niños en Cuba.

“Trabajamos unidos para que cada aporte llegue donde más se necesita, insumos y equipo médico. Alimentos y ropa para familias vulnerables”.

En su cuenta de Facebook, la organización canadiense escribió: “Este contenedor no solo transporta insumos médicos. Transporta cuidado, respeto, solidaridad y esperanza”.

En otra publicación, al anunciar el arribo de estos materiales médicos, Helping Hands for Cuba aclaró que los insumos llegados en el contenedor beneficiarán a todos los territorios de Matanzas, y que ello es resultado de quienes donan, comparten, apoyan, confían y sostienen este puente solidario entre Canadá y Cuba.

Agregaron que la carga se logró con meses de trabajo silencioso, de manos solidarias, de personas que creyeron, confiaron y demostraron que ayudar sí es posible.

Eva Luna Acosta Armiñán/ Radio 26

Post Views: 1