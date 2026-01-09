Venidera cumbre IA en India, por una tecnología responsable

El desarrollo y adopción responsable de la Inteligencia Artificial (IA) para el beneficio social es una de las premisas de la Cumbre India-IA Impacto 2026 en febrero venidero.

En conferencia de prensa, Abhishek Singh, secretario adicional del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información, resaltó que es primera vez que India organiza un evento de tal envergadura, el cual tendrá lugar el 19 y 20 de febrero en Nueva Delhi y donde se espera la participación de delegaciones de alto nivel de varios países.

Destacó el progreso de la nación surasiática en esta esfera y mencionó, en ese aspecto, el desarrollo en la infraestructura pública digital, que significó como un ejemplo para el mundo de como se han utilizado las tecnologías para transformar los servicios.

El también CEO de la Misión India-IA que emprende el Gobierno de Nueva Delhi subrayó que si una aplicación basada en esa tecnología funciona en India a escala poblacional para la atención médica, la educación o la agricultura, es muy probable que sea efectiva en otras jurisdicciones.

Apuntó que, además, es posible crear un repositorio de casos de uso de IA y que su país trabaja una nueva regulación que transforma las restricciones y al mismo tiempo permite la utilización de la inteligencia artificial de modo responsable.

Explicó que el enfoque general de India con respecto a facilitar el acceso de bajo costo a la computación IA resulta un modelo de análisis para la mayoría de las agencias de financiación, especialmente el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y las fundaciones”, aseguró.

De igual modo, acotó que el modelo que India desarrolla puede ser replicado para que otros países del Sur Global puedan implementarlo.

Singh refirió que ello está incluido en los temas de estudio de los diversos grupos de trabajo, cuyo análisis se convertirá en parte de los resultados una vez que se finalicen.

La Cumbre India-IA Impacto 2026, será la primera a nivel mundial sobre inteligencia artificial que se celebre en el Sur Global, remarcaron recientemente autoridades indias.

Aprovechando el impulso de foros internacionales de primer nivel como la Cumbre de Seguridad de la IA del Reino Unido, la Cumbre de IA de Seúl, la Cumbre de Acción sobre IA de Francia y la Cumbre Global de IA sobre África, esta reunión de alto nivel marca un punto de inflexión crucial, señalaron.

Nueva Delhi espera que el magno evento fortalezca las iniciativas multilaterales existentes y, al mismo tiempo, impulse nuevas prioridades, resultados concretos y marcos de cooperación, pasando de las declaraciones políticas de alto nivel a un impacto demostrable y un progreso tangible en la cooperación global en materia de IA.

La Cumbre traza un camino hacia un futuro en el que el poder transformador de la IA esté al servicio de la humanidad, impulse el crecimiento inclusivo, fomente el desarrollo social y promueva innovaciones centradas en las personas que protejan nuestro planeta, subrayó su Comité organizador.

Asimismo, aseguró que también busca amplificar la voz del Sur Global, garantizando que los avances y las oportunidades tecnológicas se compartan ampliamente y no se concentren en unas pocas regiones. (ALH)

