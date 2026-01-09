Desafío híbrido

Roxangel Obregón tratará de clasificar para Santo Domingo 2026. Autor: David Llada

Esta semana Fide América, desde sus redes sociales digitales, divulgó la lista de jugadores que participarán en el Torneo Clasificatorio Híbrido de ajedrez rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, del 24 de julio al 8 de agosto venideros. En la justa, que se efectuará de manera online mediante la plataforma Tornelo los días 17 y 18 de enero, competirán 25 países con sus duplas masculina y femenina, excepto Belice, que solo inscribió a Alfred Awe y Michael Campos en el apartado Open.

Cuba buscará sus boletos para la cita multideportiva dominicana a través del juego de Dylan Isidro Berdayes, Daniel Hidalgo, Roxangel Obregón e Ineymig Hernández, vencedores de justas de partidas rápidas y blitz —formato que se aplicará en Santo Domingo 2026— realizadas en octubre —la varonil— y diciembre —la femenina.

Según el reglamento del inminente certamen, cada nación participante puede registrar dos trebejistas para la rama masculina y dos para la femenina, y, por ende, se celebrará un torneo para cada sexo. Se jugará bajo el Sistema Suizo a 11 rondas, los emparejamientos serán realizados por Tornelo, el ritmo de juego será de diez minutos para toda la partida, más diez segundos por jugada desde la primera, y las lides serán válidas para el Elo FIDE de la modalidad rápida.

El documento señala que los 15 primeros países de cada evento avanzarán a los Juegos Centroamericanos y del Caribe y la clasificación final en cada apartado se decidirá por la suma de puntos obtenidos por ambos ajedrecistas —el país que obtenga el mayor número de unidades será el campeón—.

Debido a que se concursará bajo sistema híbrido desde las diferentes sedes aprobadas por cada nación, se deberán instalar el número necesario de cámaras panorámicas para garantizar amplia supervisión y, adicionalmente, cada jugador deberá ser chequeado por una cámara.

«Esta modalidad obliga a que los cuatro representantes nuestros y los de cada país se concentren en un mismo salón de juego en cada caso. Debe haber un árbitro presente también. Este fin de semana los atletas cubanos tendrán un torneo de parejas, de partidas rápidas, que le viene bien para su preparación. Después estaremos en un entrenamiento mucho más directo con vistas al certamen, que empieza el 17, pero los días 15 y 16 serán de pruebas, exigido por la propia organización. Es el momento de verificar cuestiones como el local, la conexión y el funcionamiento de la plataforma Tornelo, que no está entre las más comunes», explicó a Juventud Rebelde el entrenador del equipo olímpico masculino, Rodney Pérez.

El estratega villaclareño recordó que clasifican 15 países para Santo Domingo 2026, por lo que Cuba debe asegurar los pasajes en uno y otro sexo sin muchos problemas, a no ser que ocurra alguna dificultad determinante vinculada con la conexión a internet. Con el fin de asegurar que no existan inconvenientes tecnológicos, los trebejistas antillanos deben jugar en un salón del hotel Meliá Cohiba, en La Habana.

Javier Rodríguez Perera/ Juventud Rebelde

Post Views: 1