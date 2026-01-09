Freddy Magaroto: de regreso en Matanzas 

Foto: Tomada del perfil de Facebook del actor

Este viernes 9 de enero a las 3 de la tarde, en el espacio, Café Mezclado de la Casa Social de la UNEAC compartirán espacio el actor y cantante matancero Freddy Maragoto junto a Alfredo Saldívar Muñoa y Maylan Alvarez Rodríguez de Ediciones Matanzas.

Freddy Maragoto en 1994 fundó junto a Rubén Darío Zalazar y Zenén Calero la compañía Teatro de Las Estaciones, grupo donde se mantuvo por más de 16 años asumiendo una gran diversidad de roles. El mismo posee importantes premios como Caricato, el Avellaneda, el Adolfo Llauradó excepcional y la participación en los más importantes festivales nacionales e internacionales como Francia, México, Costa Rica y Venezuela.

Maragoto es recordado por darle vida al polémico personaje Rodolfito en la telenovela cubana Regreso al Corazón. El actor matancero con años de carrera en el teatro cuenta con innumerables colaboraciones en obras como Pelusín y los pájaros, La caja de los juguetes, Pedro y el lobo, La virgencita de bronce, Por el monte Carulé, El patito feo, entre otras.

Freddy es conocido por su humildad, su carisma y su cercanía con el público. Apasionado por su trabajo y muy dedicado a su familia no teme a los desafíos artísticos y siempre apuesta por roles que lo reten.

Con información tomada de la página CubaActores.

