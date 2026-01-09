Indican medidas de prevención por enfermedades respiratorias

En la actual temporada invernal, especialistas en Salud Pública insisten en reforzar las medidas de prevención frente a las enfermedades respiratorias, las cuales tienden a aumentar en esta época del año.

Heidi Gómez Fernández, subdirectora del Centro municipal de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Matanzas, señaló que la mejor forma de prevenir estas afecciones es la inmunización de la población mediante las vacunas antigripales, dirigidas en especial a los grupos más vulnerables como niños, ancianos mayores de 85 años, pacientes asmáticos y trabajadores del sector sanitario, por su exposición constante.

Es útil, a la vez, la vigilancia y el control sanitario internacional, que permiten la identificación temprana de casos entre viajeros para evitar la propagación de virus respiratorios como el H3 N2, presente en varios países del mundo.

“Para evitar complicaciones, una vez enfermo el paciente lo más importante que deben hacer es no automedicarse, sino acudir de forma oportuna al servicio de Salud para ser atendido y tratado.

“En las escuelas se debe evitar, al igual que en los centros laborales, la entrada de personas con síntomas respiratorios para impedir brotes en instituciones”, precisó la especialista.

El compromiso ciudadano y la aplicación de las medidas preventivas son fundamentales para reducir el impacto de estas infecciones durante la temporada invernal. (ALH)

Fabianny Rodríguez Domínguez/Estudiante de Periodismo

