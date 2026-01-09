Real Madrid y Barcelona en la final de la Supercopa

El próximo domingo 11 de Enero el Real Madrid se enfrentará al Barcelona en la final de la Super Copa de España.

Los blancos disputarán el título luego de derrotar al Atlético de Madrid en el derbi de la capital española con marcador de 2×1.

En el encuentro de semifinales el club merengue abrió la lata bien temprano con gol de Federico Valverde al minuto 2. Tras una falta provocada por Jude Bellingham, el uruguayo cobró el tiro libre y puso un misil en la escuadra del arco colchonero.

Durante el resto de la primera mitad el Atlético tuvo varias jugadas claras salvadas por Thibaut Courtois.

En el inicio del segundo tiempo los dirigidos por Xabi Alonso la pasaron mal debido a la fuerte presión ejercida por los rivales. Sin embargo al minuto 55 Rodrygo marcó el segundo de los merengues.

El gol se dió tras un pase de Valverde, quien había sido el mejor de los blancos. El brasileño se coló entre los centrales rivales y anotó para aumentar la ventaja, además de confirmar su mejoría de cara a puerta en los últimos partidos.

Los colchoneros insistieron con balones colgados y justo 3 minutos después del gol madrileño, descontaron gracias al delantero Sorloth.

La anotación surge tras un descuido de Vinicius JR en la banda izquierda permitiendo un pase a sus espaldas, Carreras tampoco taponeó el centro y Sorloth superó a Asencio en la disputa por la esférica.

Durante el resto del encuentro el guardameta Madridista salvó dos jugadas más que podían haber terminado en gol para los dirigidos por el Cholo.

Aunque los pupilos de Alonso no dominaron en su totalidad el partido, lograron la victoria y por tanto la clasificación a la final.

El enfrentamiento entre Real Madrid significará el segundo clásico de la temporada. En el 2025 ambos clubes fueron igualmente los finalistas quedando campeones los blaugranas. (ALH)

Post Views: 1