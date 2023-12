Argentino Lionel Messi incluido entre finalistas al premio The Best

El argentino Lionel Messi, el noruego Erling Haaland y el francés Kylian Mbappé fueron los tres seleccionados como finalistas al premio The Best al mejor jugador de fútbol de la FIFA en el 2023.

Estos tres deportistas fueron elegidos por entrenadores y capitanes de selecciones nacionales, periodistas e hinchas.

Messi fue el ganador del premio en 2022 por segunda ocasión. Tuvo un papel importante en el París Saint Germain (PSG) ganador de Liga 1. Además, se tituló como Campeón del Mundo con Argentina y fue elegido el mejor de ese torneo.

El francés Kylian Mbappe fue subcampeón del mundo en Qatar con Francia. Fue el goleador del PSG campeón de liga y uno de los máximos artilleros de Europa; a la vez, resultó electo como el Jugador del Año en Francia.

Por último, Erling Haaland de 23 años, se llevó el triplete (Liga, Copa y Copa de Campeones) con el Manchester City. Fue elegido como la Bota de Oro al máximo goleador de Europa y de la Premier League con 28 tantos.

Quedaron completados los tres finalistas en las diferentes categorías. Entre los arqueros Ederson del Manchester City, Thibaut Courtois del Real Madrid y Yassine Bono del Sevilla, actualmente Al-Hilal. Las porteras finalistas son Cata Coll del Barcelona, Mackenzie Arnold del West Ham United y Mary Earps del Manchester United.

Por su parte, los entrenadores son el favorito a llevarse el premio, Pep Guardiola del City inglés, Simone Inzaghi del Inter Milan y Luciano Spalletti del Nápoles. Entre los seleccionadores en el fútbol para mujeres resaltan Jonatan Giraldez del Barcelona, Emma Hayes del Chelsea y Sarina Wiegman de la Selección de Inglaterra.

Figuran como parte de las tres mejores jugadoras Aitana Bonmati del Barcelona FC, Jennifer Hermoso del Pachuca y Linda Caicedo del Real Madrid.

Por último, el premio Puskas al mejor gol de la temporada lo disputarán Julio Enciso (Brighton vs. Manchester City), Guilherme Madruga (Novorizontino vs. Botafogo) y Nuno Santos (Sporting vs. Boavista).

Los premios The Best de la FIFA serán entregados el próximo 15 de enero de 2024 en Londres, capital de Inglaterra.

Tomado de TeleSur