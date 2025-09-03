Los Cocodrilos quieren regresar a los play off

Además cuentan con una de las mejores nóminas del país, aunque algunos de ellos no se han incorporado y otros deben salir a contratos.

En los primeros desafíos no contarán con los lanzadores Yanmichel Pérez, Haykel Parra y Armando Dueñas, este último por enfermedad, mientras en octubre deben tener la incorporación del versátil jugador Jean Walter, integrante de la selección nacional al Torneo Premier 12.

Armando Ferrer adelantó que trabajarán con 4 abridores en el certamen, que serán YoenniYera, Noelvis Entenza, Denis Quesada y Renner Rivero. El experimentado director sabe que tiene equipo para luchar por el título en la Serie, el elenco matancero debutará en “casa” ante los Tigres de Ciego de Ávila.

“Tenemos una nómina muy completa, considero que somos de los favoritos para discutir la corona. Estamos conscientes de la responsabilidad y el compromiso que tenemos con la afición de la provincia. Para nosotros será un agradable dolor de cabeza confeccionar una alineación y le vamos a ir dando oportunidad a los que mejor estén”. (ALH)

Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato/Radio Rebelde

Post Views: 1