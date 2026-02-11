Judocas Iván Silva y Andy Granda culminan novenos en Grand Slam de París 2026

Las principales opciones de medallas para la delegación cubana en el Grand Slam de Judo de París 2026, recaían en la jornada del adiós, con los medallistas mundiales Iván Silva y Andy Granda como mayores esperanzas.

Iván, en jornada de celebración por su 30 cumpleaños, quedó libre en el primer combate luego del sorteo inicial. Luego, aplicaría todo el arsenal para vencer en menos de tres minutos por wazari awasete ippon al gerogiano Nika Kharazishvili. No obstante, la fase de octavos de final resultó infranqueable para el colombino, al ceder contra el ruso Idar Bifov, a la postre séptimo escaño de la lid.

El japonés Dota Arai, de apenas 21 años, reafirmó su condición de puntero en el ranking mundial. Por el oro derrotó al británico Antón Savytskiy, mientras los bronces fueron a los cuellos del ruso Nilaz Bilalov y el kazajo Nurlykhan Sharkhan.

Granda, por la categoría de más de 100 kilogramos, tuvo un debut más complicado de lo habitual ante el guineano Fofana Moustapha. El superpesado antillano necesitó casi cinco minutos de pleito para desbancar al africano, aunque corrió igual suerte que su coterráneo en la siguiente instancia. Lee Seungyeob, de Corea del Sur, dejó en el camino de la llave al otrora campeón mundial de 2022, por la vía del Hansoku Make o acumulación de shidos.

Dos nipones, Kanta Nakano y Ota Hyoga, acapararon las medallas de oro y plata resepctivamente. El surcoreano Kim Minjong y el neerlandés Jur Spijkers quedaron con preseas bronceadas.

Jonathan Charón protagonizó la mejor actuación del judo cubano, al acabar quinto en la división de peso de hasta 60 kilogramos. El joven antillano superó a rivales de mayor experiencia competitiva para sumar valiosas unidades en el escalafón universal.

Los exponentes de la tierra del sol naciente dominaron el medallero por países del Grand Slam, gracias a terna de cinco títulos, tres platas y seis pergaminos de bronce. Francia, con suma de tres preseas áureas, un segundo lugar y cinco terceros, siguió a los asiáticos. Azerbaiyán, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Hungría y Kosovo también capitalizaron primeros lugares.

Ahora los cubanos regresarán a la Patria en pos de una eficaz concentración hacia el proceso clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, principal compromiso del movimiento deportivo en el actual año.

