Este es Trionda, el balón oficial de la Copa Mundial de Fútbol 2026

La Copa Mundial de Fútbol 2026, que organizarán México, Estados Unidos y Canadá, se acerca cada vez más. La FIFA anunció el balón con el que se disputará la justa, llamado Trionda.

El 11 de junio de 2026 marcará el inicio de la nueva Copa del Mundo de fútbol masculino y el escenario será el Estadio Azteca de Ciudad de México, que será anfitrión de un tercer partido inaugural de esta cita.

El Azteca también tendrá el honor de recibir por primera vez a Trionda, la pelota oficial de la competición, que está inspirada en los tres países que acogerán el torneo.

Según la FIFA, Trionda rinde homenaje a las tres naciones locales que recibirán a 48 selecciones. Será la primera ocasión que se lleve a cabo el torneo en tres territorios en simultáneo.

“Me alegra y me enorgullece presentar el Trionda. La marca Adidas ha creado un nuevo y emblemático balón mundialista, cuyo diseño encarna la unidad y la pasión de los países anfitriones del año que viene: Canadá, México y Estados Unidos”, explicó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en declaraciones difundidas por el organismo rector del balompié.

Los colores del esférico son rojo, verde y azul, característicos de la bandera canadiense, mexicana y estadounidense, respectivamente. En tanto, los cuatro paneles de figuras geométricas con las que está fabricada “reproducen las ondas a las que hace referencia su nombre”.

Estos se juntan para formar un triángulo en el centro que pretende celebrar la unión de los dueños de casa.

Cada color lleva un adorno: el rojo, un alce en referencia a Canadá, un águila por México y estrellas por EEUU.

La tecnología que tiene el esférico está en los paneles, con costuras profundas que le da mayor estabilidad por el aire y gráficos en relieve que «mejoran la adherencia al golpear o conducir la pelota bajo la lluvia o en situaciones de mucha humedad”, explicó la FIFA.

También la bola contiene un sensor de movimiento 500 Hz, que brinda información a los árbitros para tomar decisiones en el VAR en tiempo real, entre las que se encuentran los fuera de lugar.

Tomado de Cubadebate

Post Views: 1